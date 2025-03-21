Правоохранительные органы нашли одного из повредивших аттракцион детей-вандалов

Напомним, накануне в МБУК «Дирекция парков» сообщили об акте вандализма со стороны несовершеннолетних посетителей «Лопатинского сада», которые проникли на закрытую территорию аттракциона, целенаправленно сломали хозяйственный инвентарь, повредили аттракционы и распылили 8 огнетушителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии