Икер Поза перешёл в «Родину» по трёхлетнему контракту

Икер Поза начал карьеру в молодёжной команде «Манчестер Сити» (U-23), где провёл 43 матча. В 2023 году футболист выступал в чемпионате Хорватии за команду «Горица», в составе которой провёл 32 матча, забил четыре гола и отдал семь голевых передач.