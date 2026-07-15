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Регионы России

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Икер Поза перешёл в «Родину» по трёхлетнему контракту

Икер Поза перешёл в «Родину» по трёхлетнему контракту

Икер Поза начал карьеру в молодёжной команде «Манчестер Сити» (U-23), где провёл 43 матча. В 2023 году футболист выступал в чемпионате Хорватии за команду «Горица», в составе которой провёл 32 матча, забил четыре гола и отдал семь голевых передач.

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