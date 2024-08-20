Банк России захотел изменить рынок микрозаймов

Регулятор намерен повысить уровень доверия к таким займам со стороны бизнеса и населения Центробанк предложил в ближайшие три года изменить структуру рынка микрофинансирования, выделив компании предпринимательского и целевого финансирования в отдельные сегменты, сообщается в докладе регулятора.
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