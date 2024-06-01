Равиоли с рикоттой: летний рецепт легкого ужина

Любите ли вы равиоли? Нет, нет, не стоит смотреть на них как на “буржуинский” конкурент наших обожаемых пельменей! Равиоли — это блюдо совершенно иного толка, способное превратить летний ужин в настоящее волшебство.
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