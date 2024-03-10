КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ ЖЕНА РУССКОГО МИНИСТРА ОКАЗАЛАСЬ ШПИОНКОЙ СБУ: ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — ЗАМАНИТЬ МУЖА НА УКРАИНУ В России действует разветвлённая сеть агентов СБУ, завербованных из мирных граждан с помощью шантажа.
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