Курское приграничье: информация с радиостанции украинских террористов-оккупантов

Боевики из группировки вторжения ВСУ жалуются офицеру (они у них из тыла руководят, по системе НАТО) о нехватке воды, нескоординированности действий и намерении отказаться от выполнения поставленных боевых задач.
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