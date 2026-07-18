Спорт и диета
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Спорт и диета

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Как я перестал болеть осенью: системный подход к укреплению иммунитета

Как я перестал болеть осенью: системный подход к укреплению иммунитета

Каждую осень я наблюдаю одну и ту же картину: офисы превращаются в рассадники вирусов, общественный транспорт звучит как симфонический оркестр кашляющих и чихающих пассажиров, а очереди в аптеках растут пропорционально опавшей листве.

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