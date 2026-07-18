Как я перестал болеть осенью: системный подход к укреплению иммунитета

Каждую осень я наблюдаю одну и ту же картину: офисы превращаются в рассадники вирусов, общественный транспорт звучит как симфонический оркестр кашляющих и чихающих пассажиров, а очереди в аптеках растут пропорционально опавшей листве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии