В каких странах больше всего лесов?

Больше всего деревьев растут в России! Знаете ли вы, что почти треть всей земной суши покрыта лесами? Эти зеленые легкие планеты — не просто источник древесины, а важнейшая составляющая нашей природы, поддерживающая экологический баланс и устойчивость природных систем.
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