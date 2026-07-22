В каких странах больше всего лесов?

Больше всего деревьев растут в России! Знаете ли вы, что почти треть всей земной суши покрыта лесами? Эти зеленые легкие планеты — не просто источник древесины, а важнейшая составляющая нашей природы, поддерживающая экологический баланс и устойчивость природных систем.