Старое зло проснулось. Забытая секта из прошлого устроила теракт

В расследовании трагических событий в "Крокус Сити Холле" появились новые подробности. При чём здесь выходцы из секты, основанной ещё в XIX веке?По мнению военного эксперта, директора Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгения Михайлова, к организации теракта может быть причастна малоизвестная религиозная группа, основанная в XIX веке.