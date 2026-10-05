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Таксист выбросил пассажирку на проезжую часть в Новосибирске

Таксист выбросил пассажирку на проезжую часть в Новосибирске

После этого мужчина признался, что у него появляется желание убивать В Новосибирске правоохранительные органы проводят проверку после конфликта между таксистом и пассажиркой, которая оказалась на проезжей части.

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