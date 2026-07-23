За поджог четырёх релейных шкафов на Московской железной дороге под стражу взят 18-летний юноша

В дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская поступило сообщение от диспетчера железной дороги о возгорании релейных шкафов на 71-м километре перегона Сергиев Посад – Топорково Ярославского направления Московской железной дороги.
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