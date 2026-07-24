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Гендиректор «Балтики» — о переходе Бориско в ЦСКА: «Мы очень близки к сделке»

Гендиректор «Балтики» — о переходе Бориско в ЦСКА: «Мы очень близки к сделке»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов подтвердил, что по трансферу голкипера калининградцев Максима Бориско в ЦСКА идут активные переговоры.

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