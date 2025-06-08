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Тренды топ-лиг: у «Ливерпуля» отрыв по голам, «Реал» чаще всех бил пенальти, «Барса» – самая зрелищная

Тренды топ-лиг: у «Ливерпуля» отрыв по голам, «Реал» чаще всех бил пенальти, «Барса» – самая зрелищная

 «Байер» не проигрывал в гостях. АПЛ: «Тоттенхэм» – самый веселый, «Брайтон» – волевой, а «Вулверхэмптон» не бил пенальти «Ливерпуль» – самая забивная команда с заметным отрывом: 86 голов – на 14 больше, чем у «Арсенала».

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