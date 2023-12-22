Беспилотники доставили воду и продовольствие нашим бойцам на первой линии обороны

Подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ группировки войск «Южная», кроме воздушной разведки и уничтожения живой силы и техники ВСУ, доставляют воду, продовольствие, средства связи и боеприпасы нашим бойцам на первой линии обороны.
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