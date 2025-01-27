Золотой фонд «Твиттера»: пользователи делятся лучшими твитами за всю историю

И это просто уморительно! фото: Twitter (X)Все началось с того, что 23 января 2025 года известный в русскоязычном сегменте «Твиттера» пользователь Артем Дерягин с ником @DerArto выложил пост, в котором попросил других твиттерян поделиться лучшими твитами за всю историю этой соцсети.