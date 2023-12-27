Слусарь требует назначения другого министра экономики

„Молдове определенно нужен еще один министр экономики, потому что этот человек оторван от реальности и сосредоточен на целях, которые на данный момент не могут абсолютно способствовать спасению экономики”.
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