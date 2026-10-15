Санкт-Петербург лидирует среди городов-миллионников по доступности зарядных станций для телефонов с показателем 19 точек на 10 тыс.
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