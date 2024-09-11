Об этом рассказал президент федерации Станислав Дружинин. «Мы рассматриваем все азиатские соревнования и анализируем, где нам целесообразно участвовать, а где нет, какие плюсы получат от этого наши спортсмены и наша федерация.
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