Google Gemini сможет выполнять задачи в приложениях, не открывая их Искусственный ...

Google Gemini сможет выполнять задачи в приложениях, не открывая ихИскусственный интеллект Google Gemini получит новые возможности благодаря API «app functions», позволяющему выполнять действия в приложениях без их открытия.
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