Гендиректор предприятия отправлен под стражу после ЧС на котельной в Климовске

РИАМО - 10 янв. Басманный районный суда Москвы избрал меру пресечения генеральному директору ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» Игорю Кушникову по факту аварии на котельной, сообщает официальный Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.
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