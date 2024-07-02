Я хотел продать Крым американцам

фарид сабиров Паяльник им в жопу англосукаССЫм а не КРЫМ. Пусть пипирища сасают отросток , большего им не светит. Красавца ПУТИН как им вставил и отжал КРЫМ.

АА Анатолий Александрович Фаткуллин Как убили Троцкого - ледорубом по башке, казнить всех не менее жестоко - история рассудит - и мы будем правы!!!