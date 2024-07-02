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Я хотел продать Крым американцам

Я хотел продать Крым американцам

Но не успел.   Интервью экс-премьера Украины, времён незабвенного Виктора Ющенко, Юрия Еханурова каналу 112.

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Комментарии
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фарид сабиров
Паяльник им в жопу англосукаССЫм а не КРЫМ. Пусть пипирища сасают отросток , большего им не светит. Красавца ПУТИН как им вставил и отжал КРЫМ.
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49 мин.
АА
Анатолий Александрович Фаткуллин
Как убили Троцкого - ледорубом по башке, казнить всех не менее жестоко - история рассудит - и мы будем правы!!!
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39 мин.
лл
лина любимцева
Этой твари &quot;очень жаль&quot;... что не профукал Крым американцам...  ВОТ НЕГОДЯИ!!! Кто их наплодил, таких?!!... .... А Путин молодец с Крымом!! Я до сих пор в восхищении от действий, которые он тогда предпринял!!
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