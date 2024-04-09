Террористы, напавшие на «Крокус», назвали имя своего куратора

ФСБ: обвиняемые в теракте в «Крокусе» заявили, что их координировал Сайфулло Подозреваемые в нападении на «Крокус» рассказали, что действовали под руководством некоего Сайфулло, который поручил им после теракта «направиться в сторону Киева».