После смертельной драки с братом петербуржец стал фигурантом уголовного дела

Мужчины подрались в квартире на проспекте Луначарского. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), фигурантом которого стал 43-летний петербуржец, нанёсший своему брату 17 ножевых ранений в грудь и живот.