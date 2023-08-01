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После смертельной драки с братом петербуржец стал фигурантом уголовного дела

Мужчины подрались в квартире на проспекте Луначарского. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), фигурантом которого стал 43-летний петербуржец, нанёсший своему брату 17 ножевых ранений в грудь и живот.

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