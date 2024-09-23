Театр абсурда
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Театр абсурда

8 881 подписчик

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Свежие комментарии

  • Юрий Рязанов
    Как бандиты рассудят так и будет , я же сразу сказал , это не он ее , это она его."Абдурахмон немно...
  • radiofree
    У нас теперь вместо закона-диаспора."Абдурахмон немно...
  • Luidmila
    Слишком просто понимаете ситуацию. Армянская диаспора в мире очень сильна и для Армении велика. Армяне, ныне живущие ...Не приняв верител...

Кто-то нагло врет

Кто-то нагло врет

На пожилую учительницу в темном переулке нападает грабитель:— Отдавай кошелек.— Денег нет.— Тогда отдавай часы.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Это всё капитализм...
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