На пожилую учительницу в темном переулке нападает грабитель:— Отдавай кошелек.— Денег нет.— Тогда отдавай часы.
Кто-то нагло врет
Комментарии
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Сергей Алексеев
Это всё капитализм...
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7 час.
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На пожилую учительницу в темном переулке нападает грабитель:— Отдавай кошелек.— Денег нет.— Тогда отдавай часы.
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