С корабля на сушу: РСЗО на основе РБУ-6000

Одно из первых известных фото РБУ-6000 на сухопутном шасси — на основе МТ-ЛБ. Фото Telegram / «Военный осведомитель»Более года назад в зоне проведения Спецоперации по защите Донбасса появился новый вид реактивных систем залпового огня.