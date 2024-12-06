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С корабля на сушу: РСЗО на основе РБУ-6000

С корабля на сушу: РСЗО на основе РБУ-6000

Одно из первых известных фото РБУ-6000 на сухопутном шасси — на основе МТ-ЛБ. Фото Telegram / «Военный осведомитель»Более года назад в зоне проведения Спецоперации по защите Донбасса появился новый вид реактивных систем залпового огня.

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