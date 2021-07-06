Явлинский стращает нас развалом России, если мы не подчинимся западу

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаЯвлинский стращает нас развалом России, если мы не подчинимся западу Гриша Явлинский просто уникальное явление нашей политики. Его партия редко набирала реально много голосов.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПетр ПариновЯблочные либерасты в своем амплуа... Только их басням сегодня верят только конченные дебилы...MmihailЭтот поляк уже в открытую начинает Россию гнобить. Не пора-ли его посадить?иван шевченкоЭто с какого перепугу львовский еврей гриша явлинский стал у вас поляком?Комментировать
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