Явлинский стращает нас развалом России, если мы не подчинимся западу

Явлинский стращает нас развалом России, если мы не подчинимся западу

Гриша Явлинский просто уникальное явление нашей политики. Его партия редко набирала реально много голосов.

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Петр Паринов
Яблочные либерасты в своем амплуа... Только их басням сегодня верят только конченные дебилы...
mihail
Этот поляк уже в открытую начинает Россию гнобить. Не пора-ли его посадить?
иван шевченко
Это с какого перепугу львовский еврей гриша явлинский стал у вас поляком?

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