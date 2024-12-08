Назревает сенсация. Тайна визита одного президента к Путину

Эритрею и Россию связывают не только Пушкин и Православие. Первый в истории визит в Москву эритрейского лидера и его переговоры с Путиным могут быть прелюдией сенсации, которая позволит России "ногою твёрдой стать" при Красном море.
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