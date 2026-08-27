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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Влад Белаз подерется против экс-бойца UFC Андре Муниза на голых кулаках на совместном турнире RCC и промоушена Масвидаля

Чемпион RCC в среднем весе Владислав Белаз Ковалев подерется против экс-бойца UFC Андре Муниза в поединке на голых кулаках.

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