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Живая Кубань

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Стало известно, когда будет готова трасса от Краснодара до федеральной дороги Новороссийск-Керчь

Стало известно, когда будет готова трасса от Краснодара до федеральной дороги Новороссийск-Керчь

Стало известно, когда будет готова трасса от Краснодара до федеральной дороги Новороссийск-КерчьСпециальная комиссия завершила проверку строительства новой трассы А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь.

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