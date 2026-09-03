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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева повесила 11-ю баранку в сезоне – она лидер тура по этому показателю

Мирра Андреева играет с Евой Лис во втором круге US Open – 6:0, идет второй сет. Россиянка за 20 минут повесила 11-ю баранку в сезоне и 24-ю – в карьере на уровне WTA.

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