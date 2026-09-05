Биткоин выше 80 000 долларов: что должно подтвердить начало бычьего рынка?

После месяцев консолидации криптовалютный рынок демонстрирует уверенный рост: биткоин поднялся выше 80 000 долларов, показав локальный максимум на уровне 82 000, а общая капитализация рынка выросла более чем на 132 миллиарда долларов за сутки.
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