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Биткоин выше 80 000 долларов: что должно подтвердить начало бычьего рынка?

После месяцев консолидации криптовалютный рынок демонстрирует уверенный рост: биткоин поднялся выше 80 000 долларов, показав локальный максимум на уровне 82 000, а общая капитализация рынка выросла более чем на 132 миллиарда долларов за сутки.

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