Геннадий Семигин: Россия вошла в период реальных возможностей

Мы стоим на пороге глобальных перемен и у России есть все возможности, укрепляя и развивая собственный потенциал, стать страной номер одинфото: пресс-служба депутата--> О том, почему России срочно требуется мобилизация всех сил общества, каким видится будущее страны и социальное положение ее граждан, а также сможет ли государство в условиях тотального противостояния Запада предложить и реализовать программу ускоренного развития всех отраслей экономики, и возможно ли в этом случае обойтись без единого документа стратегического планирования, об этом корреспондент издания поговорил с депутатом Государственной Думы, сопредседателем партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», председателем Комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадием Семигиным.