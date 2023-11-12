Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Певица Алла Пугачева обратилась к своим критикам

Певица Алла Пугачева обратилась к своим критикам

Назвав их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников». Об этом она написала на своей странице в соцсети.

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Комментарии
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Лидия Шелипова
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7 час.
Леонид Руси
Пугачиха пока что ещё не стала человеком. Она только подражает людям, а самостоятельно действует как насекомое... потому что Овен... Плюс ещё и еврейка... Да ещё и муж... педераст... еврей
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5 час.
виктор чепрасов
Хватит уже пиарить эту старую развалюху. Ей самое место, где деменцию лечат.
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4 час.

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