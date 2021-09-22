В культурном центре на бульваре Яна Райниса исполнят арии из оперетт и старинные романсы

Фото: mos.ru 25 сентября в культурном центре «Тушино» состоится концерт вокальной музыки «Осенние листья», в котором примут участие лауреаты международных конкурсов и фестивалей Иван Кожинов, Валерий Иванов, Галия Мусина, Юлия Загоскина и другие.