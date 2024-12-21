Революция ИИ ПК кажется мертвой

В своем последнем финансовом отчете американский производитель памяти Micron сообщил о выручке за третий квартал в размере 8,709 миллиарда долларов, что несколько ниже ожидаемого рынком показателя в 8,721 доллара.
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