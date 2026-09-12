Этим 3 знакам зодиака особенно повезет в конце сентября

Последняя декада сентября 2026 года обещает заметную смену настроения. 22 сентября Солнце переходит в знак Весов, 26 сентября наступает полнолуние в Овне, а ближе к завершению месяца Марс входит во Льва.
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