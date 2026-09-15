Нубара Кулиева: на Ближнем Востоке сегодня наблюдается «транзит влияния»

В настоящее время Ближний Восток переживает этап некоего «транзита влияния», перераспределения влияния между глобальными и региональными акторами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Туск жестко раскр...
- Джо Манчин: новым...
- T Джо Манчин: новым...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым