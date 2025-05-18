Имам мечети «Гаиля» отметил рост и значимость ежегодного праздника «Изге Болгар жыены»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Имам мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин в беседе с «Татар-информом» выразил благодарность Всевышнему за возможность ежегодного проведения масштабного праздника «Изге Болгар жыены».
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