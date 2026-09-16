Арестованный у берегов Индии танкер с россиянами «рассыпается на запчасти»

Арестованный в индийском порту танкер с российскими моряками на борту не снабжают запчастями, из-за чего он время от времени остаётся без электроэнергии, рассказала супруга одного из членов экипажа Лариса Кобзарь.
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