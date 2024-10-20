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Выбор корпусов для ПК: от бюджетных решений до премиум-моделей 2023 года

Выбор корпусов для ПК: от бюджетных решений до премиум-моделей 2023 года

Обзор актуальных корпусов для ПК: от функционального Phanteks 523 XT Pro Ultra до бюджетного Montech Air X.

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