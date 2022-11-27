Психиатр Казенных: Стресс может стать причиной панических атак

Сильные переживания и стрессовые состояния могут не только влиять на эмоциональную сферу жизни человека, но и иметь физические проявления, сообщило РИА ФАН со ссылкой на интервью психиатра, врача-эпилептолога Татьяны Казенных для издания «Газета.