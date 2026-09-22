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РИА Новый день

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Ямальцев просят не делиться с незнакомцами информацией про беспилотники

Ямальцев просят не делиться с незнакомцами информацией про беспилотники

Не делиться важной информацией с незнакомцами просят ямальчан. Как сообщает пресс-служба правительства округа, в мессенджерах набирают популярность каналы, позиционирующие себя как «радары БПЛА на Ямале».

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