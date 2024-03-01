Экс-футболист Деменко: ничья "Зенита" и "Спартака" будет на руку "Краснодару"

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко в комментарии для "Газеты.Ru" высказался о важности для московского "Спартака", за который он выступал во время своей карьеры, матча против санкт-петербургского "Зенита" в 19-м туре Российской премьер-лиги.