Экс-футболист Деменко: ничья "Зенита" и "Спартака" будет на руку "Краснодару"

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко в комментарии для "Газеты.Ru" высказался о важности для московского "Спартака", за который он выступал во время своей карьеры, матча против санкт-петербургского "Зенита" в 19-м туре Российской премьер-лиги.
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