В России начал действовать закон о заморозке активов физлиц за один день

Закон о заморозке за один день активов физлиц и юрлиц, которые каким бы то ни было образом связаны с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, а также включены в перечни Совета безопасности ООН, начал действовать в России.
Закон о заморозке за один день активов физлиц и юрлиц, которые каким бы то ни было образом связаны с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, а также включены в перечни Совета безопасности ООН, начал действовать в России.
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