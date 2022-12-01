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В России начал действовать закон о заморозке активов физлиц за один день

В России начал действовать закон о заморозке активов физлиц за один день

Закон о заморозке за один день активов физлиц и юрлиц, которые каким бы то ни было образом связаны с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, а также включены в перечни Совета безопасности ООН, начал действовать в России.

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