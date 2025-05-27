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Китай

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В Кыргызстане прошел финал национального этапа всемирного конкурса на знание китайского языка среди студентов

Бишкек, 26 мая /Синьхуа/ -- В Бишкекском государственном университете /БГУ/ на днях состоялся финал кыргызского национального этапа 24-го Всемирного конкурса на знание китайского языка среди студентов "Китайский язык -- это мост".

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