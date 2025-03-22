Молодежные парламенты ДНР и Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве

Делегация Народного Совета ДНР во главе с председателем Константином Кузьминым вместе с представителями Московской областной Думы посетила учебно-методический центр патриотического воспитания молодежи «Авангард», который находится в парке «Патриот».
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