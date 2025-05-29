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Соглашения не было: Маск опроверг слова Дурова о сотрудничестве

Соглашения не было: Маск опроверг слова Дурова о сотрудничестве

Американский миллиардер прокомментировал слова основателя Telegram о сотрудничестве.Буквально накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о сотрудничестве со стартапом xAI, что основан американским миллиардером Илоном Маском.

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