Соглашения не было: Маск опроверг слова Дурова о сотрудничестве

Американский миллиардер прокомментировал слова основателя Telegram о сотрудничестве.Буквально накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о сотрудничестве со стартапом xAI, что основан американским миллиардером Илоном Маском.
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