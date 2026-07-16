Президентский электрокроссовер DS N°7 Elysee: удлиненная колесная база, броня и гидропневматика[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На протяжении всего своего правления президент Франции Эмманюэль Макрон использовал для передвижения исключительно французские автомобили, хотя и не был приверженцем какой-то одной марки.