Заноза
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Заноза

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«Мир» на Украине по Трампу и Орбану Россию не устроит

«Мир» на Украине по Трампу и Орбану Россию не устроит

«Добиться мира на Украине» — такова цель встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 8 марта, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Мечтатели, все будет, как решит Россия! И плевать нам на все ваши мнения, вас всех призывали поступать по уму, теперь мир будет построен по нашему!
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8 час.
ПавелЗзаварзин
Во время Войны венгров в плен не брали...
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8 час.
Игорь Василевский
Таня, право дело, Вы очень.... не деликатны... По существу - можно и глыбже и дальше, а по месту - и в другие места... Но вот так... Прям и... дошадку жалко! А этих упырей... нисколько!
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5 час.

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