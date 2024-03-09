«Мир» на Украине по Трампу и Орбану Россию не устроит

Мечтатели, все будет, как решит Россия! И плевать нам на все ваши мнения, вас всех призывали поступать по уму, теперь мир будет построен по нашему!

Игорь Василевский

Таня, право дело, Вы очень.... не деликатны... По существу - можно и глыбже и дальше, а по месту - и в другие места... Но вот так... Прям и... дошадку жалко! А этих упырей... нисколько!