В JPMorgan сказали, что США должны копить не биткоины, а патроны и дроны

Соединенным Штатам следует накапливать оружие, боеприпасы и беспилотники вместо биткоинов, заявил 30 мая генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон на первом Национальном экономическом форуме имени Рейгана в Калифорнии, сообщает телеканал Fox News.
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